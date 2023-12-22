ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги