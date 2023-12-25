Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»

Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет