Плимут Аргайл

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд

Руни вновь получил работу в Чемпионшипе

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти