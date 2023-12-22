Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд

Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»

Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии

Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа

ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд

Руни вновь получил работу в Чемпионшипе

Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча

Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти