Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager

Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА

Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»

Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»

Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова

Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом

«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере