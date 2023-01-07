Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»

Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе

Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports

Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002

Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»

Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала

Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»