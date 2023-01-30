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Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
10 ноября 2022, 01:07
0
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
9 июля 2022, 08:57
0
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
10 ноября 2022, 01:07
0
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
9 июля 2022, 08:57
0
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
26 июня 2022, 19:57
0
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
24 июня 2022, 21:23
0
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Последние матчи
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.08.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бэрроу
0 : 0
27.08.2024
Дерби Каунти

Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти: обзор матча 15 февраля 2025

Куинз Парк Рейнджерс
15.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
- : -
Не начался
Дерби Каунти
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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