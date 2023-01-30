Куинз Парк Рейнджерс

Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»