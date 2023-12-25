Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
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Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
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