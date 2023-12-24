Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти

Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти

Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа

Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти

Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти

Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»