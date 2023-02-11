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Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
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«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
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Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты