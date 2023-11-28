Норвич Сити

Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ

Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой

Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»

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«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»