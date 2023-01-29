Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
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Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты