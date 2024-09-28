«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024