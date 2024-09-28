«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»

«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов

«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека