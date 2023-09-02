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Оксфорд
Престон
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2 сентября 2023, 13:41
5
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
29 января 2023, 02:26
0
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
28 января 2023, 23:52
0
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2 сентября 2023, 13:41
5
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
29 января 2023, 02:26
0
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
28 января 2023, 23:52
0
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Последние матчи
Все
Оксфорд
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон

Оксфорд - Престон: обзор матча 31 августа 2024

Оксфорд
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
3 : 1
Матч завершен
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Престон
20' М. Харрис
53' Т. Гудрем
71' Г. Ли
3' Э. Риис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оксфорд - Престон
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Алистер Маккэнн
81'
Замена
J. Okkels ️️️️➡️️ Уильям Кин
Замена
Idris El Mizouni ️️️️➡️️ Josh McEachran
77'
76'
Желтая карточка
Робби Брэди
Замена
Уилл Волкс ️️️️➡️️ Рубен Родригеш
76'
72'
Замена
Алистер Маккэнн ️️️️➡️️ Стефан Тейтур Тордарсон
72'
Замена
Дуэйн Холмс ️️️️➡️️ Сэм Гринвуд
72'
Замена
Милутин Осмайич ️️️️➡️️ Эмиль Риис
ГОЛ! 3:1! Грег Ли
Пас отдал Кирон Браун
71'
70'
Вторая желтая
Лайам Линдсэй
59'
Замена
Робби Брэди ️️️️➡️️ Кейн Кесслер-Хейден
ГОЛ! 2:1! Тайлер Гудрем
Пас отдал Кэмерон Браннаган
53'
52'
Желтая карточка
Лайам Линдсэй
Желтая карточка
Рубен Родригеш
45' +3
Замена
Грег Ли ️️️️➡️️ Джо Беннетт
45' +1
Замена
Сирики Дембеле ️️️️➡️️ Мэтт Филлипс
35'
22'
Желтая карточка
Сэм Гринвуд
ГОЛ! 1:1! Марк Харрис
Пас отдал Josh McEachran
20'
3'
ГОЛ! 0:1! Эмиль Риис
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
(К) ПЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
19
Тайлер Гудрем
ЦП
6
Josh McEachran
ЦП
10
Мэтт Филлипс
ПП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Престон
1
Фредди Вудман
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Бен Уайтмэн
(К) ЦП
22
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
9
Эмиль Риис
ЦФ
7
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Оксфорд
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
4
Уилл Волкс
ЦП
15
Idris El Mizouni
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
11
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Оуэн Дейл
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
25
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Райан Ледсон
ЦП
28
Милутин Осмайич
АП
10
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
23
J. Okkels
ЦФ
4-5-1
1
Камминг
2
Лонг
12
Беннетт
3
Браун
30
Киосо
9
Харрис
8
Браннаган
19
Гудрем
6
10
Филлипс
20
Родригеш
4-3-1-2
1
Вудман
29
Кесслер-Хейден
6
Линдсэй
14
Стори
16
Хьюз
44
Поттс
4
Уайтмэн
22
Тордарсон
20
Гринвуд
7
Кин
9
Риис
12
Беннетт
22
Ли
22
Ли
12
Беннетт
20
Родригеш
4
Волкс
4
Волкс
20
Родригеш
6
15
15
6
10
Филлипс
23
Дембеле
23
Дембеле
10
Филлипс
29
Кесслер-Хейден
11
Брэди
11
Брэди
29
Кесслер-Хейден
22
Тордарсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
22
Тордарсон
20
Гринвуд
25
Холмс
25
Холмс
20
Гринвуд
9
Риис
28
Осмайич
28
Осмайич
9
Риис
7
Кин
23
23
7
Кин
Остались в запасе
Оксфорд
Престон
21
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Лоуи Сибли
АП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Оуэн Дейл
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
18
Райан Ледсон
ЦП
10
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
21
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Лоуи Сибли
АП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Оуэн Дейл
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
18
Райан Ледсон
ЦП
10
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Оксфорд - Престон
1
1
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
21
Офсайды
3
1
Количество передач
416
445
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.94
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
Kassam Stadium, Oxford
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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