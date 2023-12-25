Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Норвич Сити
Блэкберн
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
29 января, 12:08
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
28 января, 19:29
0
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 09:43
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
29 января, 12:08
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
28 января, 19:29
0
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 09:43
0
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября 2023, 19:31
2
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Норвич Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
1 : 0
14.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
1 : 0
14.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ковентри
0 : 1
31.08.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кристал Пэлас
4 : 0
27.08.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Блэкберн
1 : 2
27.08.2024
Блэкпул

Норвич Сити - Блэкберн: обзор матча 17 августа 2024

Норвич Сити
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Блэкберн
65' Д. Сарджент
73' Б. Сайнс
20' Р. Хеджс
87' Y. Ohashi
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Норвич Сити - Блэкберн
Матч завершен
90'
Замена
Даниэль Батт ️️️️➡️️ Хейден Картер
Замена
Абу Камара ️️️️➡️️ Джош Сарджент
89'
Замена
Келлен Фишер ️️️️➡️️ Борха Сайнс
89'
87'
ГОЛ! 2:2! Yuki Ohashi
Пас отдал Каллум Бриттан
81'
Замена
Джон Бакли ️️️️➡️️ Тирис Долан
81'
Замена
Арнор Сигурдссон ️️️️➡️️ Джо Ранкин-Костелло
78'
Желтая карточка
Хейден Картер
Замена
Лайам Гиббс ️️️️➡️️ Аманква Форсон
76'
ГОЛ! 2:1! Борха Сайнс
Пас отдал Джош Сарджент
73'
68'
Желтая карточка
Тирис Долан
ГОЛ! 1:1! Джош Сарджент
Пас отдал Каллум Дойл
65'
64'
Замена
Андреас Вайманн ️️️️➡️️ Райан Хеджс
64'
Замена
Yuki Ohashi ️️️️➡️️ Махтар Гейе
Замена
José Córdoba ️️️️➡️️ Бен Кризен
58'
Замена
Онель Эрнандес ️️️️➡️️ Gabriel Forsyth
58'
45' +3
Желтая карточка
Льюис Трэвис
Желтая карточка
Каллум Дойл
45' +1
Желтая карточка
Джек Стейси
27'
20'
ГОЛ! 0:1! Райан Хеджс
Пас отдал Махтар Гейе
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
6
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
41
Gabriel Forsyth
ЦП
23
Кенни МакЛин
(К) ЦП
26
Марселино Нуньес
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
18
Аманква Форсон
АП
7
Борха Сайнс
ЛВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
(К) ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Тирис Долан
ПВ
9
Махтар Гейе
ЦФ
19
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Норвич Сити
12
Джордж Лонг
ВР
40
Brad Hills
ЦЗ
33
José Córdoba
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
44
Elliot Myles
ЦП
8
Лайам Гиббс
ЦП
25
Онель Эрнандес
ПВ
44
Абу Камара
ЦФ
Блэкберн
13
Джо Хилтон
ВР
39
Leo Duru
ЦЗ
15
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
21
Джон Бакли
ЦП
7
Арнор Сигурдссон
АП
23
Yuki Ohashi
ЦФ
77
Джек Вейл
ЦФ
14
Андреас Вайманн
ЦФ
3-4-2-1
1
Ганн
6
Дойл
4
Даффи
3
Стейси
41
26
Нуньес
14
Кризен
23
МакЛин
7
Сайнс
18
Форсон
9
Сарджент
3-2-1-1-2
1
Пирс
17
Картер
27
Трэвис
5
Хайам
11
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
6
Тронстад
10
Долан
19
Хеджс
9
Гейе
14
Кризен
33
33
14
Кризен
7
Сайнс
35
Фишер
35
Фишер
7
Сайнс
18
Форсон
8
Гиббс
8
Гиббс
18
Форсон
41
25
Эрнандес
25
Эрнандес
41
9
Сарджент
44
Камара
44
Камара
9
Сарджент
17
Картер
15
Батт
15
Батт
17
Картер
10
Долан
21
Бакли
21
Бакли
10
Долан
11
Ранкин-Костелло
7
Сигурдссон
7
Сигурдссон
11
Ранкин-Костелло
9
Гейе
23
23
9
Гейе
19
Хеджс
14
Вайманн
14
Вайманн
19
Хеджс
Остались в запасе
Норвич Сити
Блэкберн
12
Джордж Лонг
ВР
40
Brad Hills
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
44
Elliot Myles
ЦП
Главный тренер
Йоханнес Торуп
13
Джо Хилтон
ВР
39
Leo Duru
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
77
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
12
Джордж Лонг
ВР
40
Brad Hills
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
44
Elliot Myles
ЦП
Остались в запасе
13
Джо Хилтон
ВР
39
Leo Duru
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
77
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Норвич Сити - Блэкберн
2
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
12
Офсайды
0
1
Количество передач
413
492
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.94
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
James Bell, England
Стадион:
Carrow Road, Norwich
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+