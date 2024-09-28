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Ланс
Монако
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:42
0
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 20:35
0
«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024
14 сентября, 12:51
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
Головин продлит контракт с «Монако»: подробности
26 сентября, 11:00
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ланс
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс

Ланс - Монако: обзор матча 18 мая 2025

Ланс
18.05.2025, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 34 тур
- : -
Не начался
Монако
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Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Ланс - Монако
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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