«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
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«Монако» – «Нант»: прогноз на матч 34 тура французской Лиги 1, 19 мая
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