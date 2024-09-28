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Ланс
Ницца
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
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25 сентября, 20:50
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:38
0
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:42
0
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 20:35
0
«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024
14 сентября, 12:51
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:38
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:18
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Последние матчи
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Ланс
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца

Ланс - Ницца: обзор матча 28 сентября 2024

Ланс
28.09.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
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Ницца
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ланс - Ницца
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Данте
90' +5
Замена
Том Луше ️️️️➡️️ Хишам Будауи
90'
Замена
Софьян Диоп ️️️️➡️️ Бадредин Буанани
Замена
Нампалис Менди ️️️️➡️️ Анди Диуф
89'
Вторая желтая
Анасс Зарури
84'
Замена
Рубен Агилар ️️️️➡️️ Пшемыслав Франковски
78'
Замена
Мартин Сатриано ️️️️➡️️ М'Бала Нзола
78'
77'
Замена
Юссуфа Мукоко ️️️️➡️️ Жереми Бога
Желтая карточка
Анасс Зарури
67'
Замена
Реми Лабе Ласкари ️️️️➡️️ Уэсли Саид
59'
Замена
Анасс Зарури ️️️️➡️️ Анжело Фульини
59'
Желтая карточка
Пшемыслав Франковски
53'
46'
Замена
Данте ️️️️➡️️ Мохамед Абдельмонем
46'
Замена
Жонатан Клосс ️️️️➡️️ Антуан Менди
28'
Желтая карточка
Мохамед Абдельмонем
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
3
Дейвер Машадо
ЛЗ
25
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
14
Факундо Медина
ЦЗ
18
Анди Диуф
ЦП
11
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
29
Пшемыслав Франковски
ЛВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
8
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
(К) ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
64
Мойзе Бомбито
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Жереми Бога
ЛВ
19
Бадредин Буанани
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ланс
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
26
Нампалис Менди
ЦП
10
Давид Кошта
АП
21
Анасс Зарури
ЛВ
9
Мартин Сатриано
ЦФ
36
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
20
Том Луше
ЦП
36
Issiaga Camara
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
18
Рарес Илие
ЛВ
45
Victor Orakpo
ЦФ
15
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-2-2
30
Самба
3
Машадо
24
Гради
14
Медина
25
Хусанов
18
Диуф
11
Фульини
29
Франковски
28
Томассон
8
Нзола
22
Саид
3-3-1-2-1
1
Булка
55
Ндайшими
5
Абдельмонем
64
Бомбито
33
Менди
8
Росарио
2
Абди
6
Будауи
19
Буанани
7
Бога
29
Гессан
29
Франковски
2
Агилар
2
Агилар
29
Франковски
18
Диуф
26
Менди
26
Менди
18
Диуф
11
Фульини
21
Зарури
21
Зарури
11
Фульини
8
Нзола
9
Сатриано
9
Сатриано
8
Нзола
22
Саид
36
Лабе Ласкари
36
Лабе Ласкари
22
Саид
5
Абдельмонем
4
Данте
4
Данте
5
Абдельмонем
33
Менди
92
Клосс
92
Клосс
33
Менди
6
Будауи
20
Луше
20
Луше
6
Будауи
19
Буанани
10
Диоп
10
Диоп
19
Буанани
7
Бога
15
Мукоко
15
Мукоко
7
Бога
Остались в запасе
Ланс
Ницца
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
31
Максим Дюпе
ВР
36
Issiaga Camara
ЦП
18
Рарес Илие
ЛВ
45
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
36
Issiaga Camara
ЦП
18
Рарес Илие
ЛВ
45
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ланс - Ницца
3
1
2
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
4
Нарушения
16
7
Офсайды
1
1
Количество передач
446
372
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.83
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Стад Болла-Делели
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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