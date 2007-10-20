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Спартак - Москва

20.10.2007, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "Первый" 14:00 Россия. Премьер-лига, 27 тур Спартак - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2007
13 тур
17 июня, воскресенье 14:00 Москва 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Москва 3:3 Спартак
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 3:3 Москва
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
16 июля, суббота 14:00 Москва 3:1 Спартак
1 тур
12 марта, суббота 18:00 Спартак 0:2 Москва
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
29 октября, пятница 00:00 Москва 2:3 Спартак
3 тур
28 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:2 Москва
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Спартак 0:2 Москва
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Москва 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
24 июля, среда 00:00 Спартак 2:1 Москва
13 тур
3 июля, среда 00:00 Москва 0:2 Спартак
Чемпионат России 2001
20 тур
4 августа, суббота 00:00 Москва 0:2 Спартак
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Спартак 1:1 Москва
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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