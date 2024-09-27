«Хольштайн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
Бундеслига. «Боруссия Д» ушла с 0:2 и победила «Бохум»
«Боруссия» Д – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги – 27 сентября 2024
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
Бундеслига. «Боруссия Д» ушла с 0:2 и победила «Бохум»
«Боруссия» Д – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум»: прогноз на матч Бундеслиги – 27 сентября 2024
Бундеслига. «Штутгарт» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:1), Ундав сделал дубль
«Штутгарт» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
«Хольштайн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024
«Бохум» – «Хольштайн»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024
Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Хольштайн» (6:1), Кейн сделал хет-трик
«Хольштайн» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
Прогноз на матч «Хольштайн» – «Бавария», 14 сентября 2024, 3-й тур Бундеслиги