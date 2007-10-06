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Судьи
Главный судья:
Виталий Дорошенко (Ейск)
Помощники:
В. Лебедев (Санкт-Петербург), М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)

Сатурн - Динамо

06.10.2007, Суббота, 19:00 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: Совместно с fcdin.com Россия. Премьер-лига, 26 тур Сатурн - Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
12 тур
10 июня, воскресенье 18:30 Динамо 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Сатурн 3:0 Динамо
3 тур
31 марта, пятница 00:00 Динамо 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 18:00 Сатурн 0:1 Динамо
4 тур
9 апреля, суббота 14:00 Динамо 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Сатурн
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
13 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 0:1 Динамо
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Динамо 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
29 июля, понедельник 00:00 Динамо 1:1 Сатурн
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Сатурн 0:3 Динамо
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Сатурн 6:1 Динамо
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Динамо 2:0 Сатурн
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:0 Динамо
1 тур
25 марта, суббота 00:00 Динамо 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Динамо 0:0 Сатурн
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Сатурн 3:3 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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