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Текстильщик - Ротор

03.08.1996, Суббота, 00:00 мск Камышин, стадион Текстильщик Чемпионат России, 20 тур Текстильщик - Ротор
Чемпионат России 1996
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Ротор 0:0 Текстильщик
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Ротор 3:1 Текстильщик
14 тур
14 июля, пятница 00:00 Текстильщик 1:0 Ротор
Чемпионат России 1994
16 тур
20 июля, среда 00:00 Ротор 3:1 Текстильщик
9 тур
28 апреля, четверг 00:00 Текстильщик 0:0 Ротор
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Ротор 1:1 Текстильщик
18 тур
29 июня, вторник 00:00 Текстильщик 3:1 Ротор
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Ротор 2:1 Текстильщик
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Текстильщик 1:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 34 21 9 4 70:34 +36 72
2. Алания 34 22 6 6 64:35 +29 72
3. Ротор 34 21 7 6 58:27 +31 70
4. Динамо М 34 20 7 7 60:35 +25 67
5. ЦСКА 34 20 6 8 58:35 +23 66
6. Локомотив 34 15 10 9 46:31 +15 55
7. Балтика 34 12 10 12 44:35 +9 46
8. Локомотив НН 34 13 6 15 39:50 -11 45
9. Крылья Советов 34 12 9 13 31:38 -7 45
10. Зенит 34 13 4 17 32:37 -5 43
11. Ростов 34 11 8 15 58:60 -2 41
12. Торпедо М 34 10 11 13 42:51 -9 41
13. Черноморец Нв 34 11 6 17 38:51 -13 39
14. КАМАЗ 34 10 6 18 43:57 -14 36
15. Жемчужина 34 10 6 18 38:57 -19 36
16. Урал 34 8 9 17 38:57 -19 33
17. Текстильщик 34 4 12 18 25:48 -23 24
18. Лада-Тольятти 34 4 6 24 18:64 -46 18
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