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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)

Сатурн - Москва

30.09.2007, Воскресенье, 15:15 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. Премьер-лига, 25 тур Сатурн - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2007
11 тур
25 июля, среда 19:00 Москва 3:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Москва 2:1 Сатурн
15 тур
12 августа, суббота 00:00 Сатурн 1:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Сатурн 1:2 Москва
15 тур
9 июля, суббота 18:00 Москва 0:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Москва 2:1 Сатурн
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Сатурн 0:3 Москва
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Москва 2:3 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Москва 0:0 Сатурн
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Сатурн 1:3 Москва
Чемпионат России 2001
24 тур
16 сентября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:0 Москва
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Москва 1:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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