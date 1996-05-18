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РПЛ 2026/2027
Лада-Тольятти - Зенит
Лада-Тольятти - Зенит: обзор матча 18 мая 1996
Лада-Тольятти
18.05.1996, суббота, 00:00
Чемпионат России, 13 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
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Таблица
Статистика матча Лада-Тольятти - Зенит
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Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
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Лада-Тольятти
Зенит
Вратарь «Зенита» частично взял ответственность за ничью с «Ростовом»: «Может, это я виноват»
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15:23
Орлов призвал усадить в запас игрока «Зенита»: «Должна же быть ответственность!»
12:43
10
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
11:47
4
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11:37
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