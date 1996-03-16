Ротор - Крылья Советов

|27 тур
|30 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:3
|Ротор
|3 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Ротор
|0:0
|Крылья Советов
|27 тур
|30 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:3
|Ротор
|3 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Ротор
|0:0
|Крылья Советов
|20 тур
|14 августа, воскресенье
|00:00
|Ротор
|5:0
|Крылья Советов
|15 тур
|1 июня, среда
|00:00
|Крылья Советов
|3:1
|Ротор
|32 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ротор
|15 тур
|17 июня, четверг
|00:00
|Ротор
|2:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 13 тур
|9 июля, четверг
|00:00
|Ротор
|3:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 6 тур
|25 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ротор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|34
|21
|9
|4
|70:34
|+36
|72
|2.
|Алания
|34
|22
|6
|6
|64:35
|+29
|72
|3.
|Ротор
|34
|21
|7
|6
|58:27
|+31
|70
|4.
|Динамо М
|34
|20
|7
|7
|60:35
|+25
|67
|5.
|ЦСКА
|34
|20
|6
|8
|58:35
|+23
|66
|6.
|Локомотив
|34
|15
|10
|9
|46:31
|+15
|55
|7.
|Балтика
|34
|12
|10
|12
|44:35
|+9
|46
|8.
|Локомотив НН
|34
|13
|6
|15
|39:50
|-11
|45
|9.
|Крылья Советов
|34
|12
|9
|13
|31:38
|-7
|45
|10.
|Зенит
|34
|13
|4
|17
|32:37
|-5
|43
|11.
|Ростов
|34
|11
|8
|15
|58:60
|-2
|41
|12.
|Торпедо М
|34
|10
|11
|13
|42:51
|-9
|41
|13.
|Черноморец Нв
|34
|11
|6
|17
|38:51
|-13
|39
|14.
|КАМАЗ
|34
|10
|6
|18
|43:57
|-14
|36
|15.
|Жемчужина
|34
|10
|6
|18
|38:57
|-19
|36
|16.
|Урал
|34
|8
|9
|17
|38:57
|-19
|33
|17.
|Текстильщик
|34
|4
|12
|18
|25:48
|-23
|24
|18.
|Лада-Тольятти
|34
|4
|6
|24
|18:64
|-46
|18