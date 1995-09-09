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Динамо - Локомотив НН

09.09.1995, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Чемпионат России, 24 тур Динамо - Локомотив НН
Чемпионат России 1995
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Локомотив НН 1:1 Динамо
Чемпионат России 1994
17 тур
28 июля, четверг 00:00 Динамо 3:4 Локомотив НН
8 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив НН 1:2 Динамо
Чемпионат России 1993
23 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив НН 1:1 Динамо
7 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Локомотив НН
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив НН
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Локомотив НН 0:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алания 30 22 5 3 63:21 +42 71
2. Локомотив 30 20 5 5 52:23 +29 65
3. Спартак М 30 19 6 5 76:26 +50 63
4. Динамо М 30 16 8 6 45:29 +16 56
5. Торпедо М 30 16 7 7 40:30 +10 55
6. ЦСКА 30 16 5 9 56:34 +22 53
7. Ротор 30 11 7 12 62:49 +13 40
8. Урал 30 12 3 15 43:47 -4 39
9. КАМАЗ 30 10 8 12 34:30 +4 38
10. Текстильщик 30 9 7 14 37:41 -4 34
11. Черноморец Нв 30 10 2 18 32:62 -30 32
12. Локомотив НН 30 6 11 13 28:42 -14 29
13. Жемчужина 30 8 4 18 36:69 -33 28
14. Ростов 30 8 4 18 35:56 -21 28
15. Крылья Советов 30 6 8 16 34:65 -31 26
16. Тюмень 30 3 6 21 28:77 -49 15
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