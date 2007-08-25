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Судьи
Главный судья:
Сергей Тимофеев (Азов)
Помощники:
Хачатуров О. (Ростов-на-Дону), Еровенко М. (Краснодар)
Делегат:
Бутенко А. (Москва)

Локомотив - Сатурн

25.08.2007, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "Первый" 14:00 Россия. Премьер-лига, 22 тур Локомотив - Сатурн
Россия. Премьер-лига 2007
8 тур
5 мая, суббота 16:00 Сатурн 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Локомотив
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Локомотив 0:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Сатурн
13 тур
26 июня, воскресенье 18:00 Сатурн 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Сатурн
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Сатурн 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
23 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Сатурн
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Сатурн 2:1 Локомотив
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Сатурн
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Локомотив 1:1 Сатурн
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Сатурн
9 тур
17 мая, среда 00:00 Сатурн 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Сатурн 1:1 Локомотив
4 тур
26 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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