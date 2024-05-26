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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада - Сент-Винсент и Гренадины
Гренада - Сент-Винсент и Гренадины: обзор матча 26 мая 2024
Гренада
26.05.2024, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Сент-Винсент и Гренадины
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гренада - Сент-Винсент и Гренадины
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
0 : 0
11.06.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
5 : 0
16.05.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 1
19.01.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
4 : 1
15.11.2025
Американские Виргинские о-ва
Сент-Винсент и Гренадины
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Пуэрто-Рико
2 : 1
11.06.2025
Сент-Винсент и Гренадины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Винсент и Гренадины
6 : 0
05.06.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
1 : 1
30.05.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
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Гренада
Сент-Винсент и Гренадины
Ирландия – Гренада: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.62
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Отбор ЧМ-2018. Сент-Винсент и Гренадины уступили Тринидаду и Тобаго
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