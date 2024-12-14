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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Тигре
Сан-Лоренсо - Тигре: обзор матча 14 декабря 2024
Сан-Лоренсо
14.12.2024, суббота, 03:15
Аргентина. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Тигре
73'
M. Garay
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Тигре
Желтая карточка
N. Barrios
90'
+6
87'
Замена
V. Moreno
️️️️
T. Galván
Желтая карточка
E. Cerutti
80'
78'
Замена
D. Pena
️️️️
Г. Марони
Желтая карточка
Э. Ремеди
76'
75'
Желтая карточка
S. Gonzalez
73'
ГОЛ! 0:1!
M. Garay
Пас отдал
Г. Марони
70'
Замена
N. Contín
️️️️
S. Medina
Замена
D. Herrera
️️️️
E. Irala
67'
Желтая карточка
G. Gómez
66'
Красная карточка
Г. Лухан
65'
Замена
N. Barrios
️️️️
I. Leguizamon
57'
Замена
E. Cerutti
️️️️
M. Reali
57'
54'
Желтая карточка
M. Garay
Замена
Г. Кампи
️️️️
J. Romaña
40'
Желтая карточка
Г. Лухан
35'
29'
Желтая карточка
Н. Пас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
12
Орландо Гилл
ВР
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
5
Elián Irala
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
10
Икер Муньяин
(К)
АП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
8
Martín Garay
(К)
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
Главный тренер
Себастьян Домингес
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
14
Agustin Ladstatter
ЦЗ
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Manuel Insaurralde
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Тигре
1
Luka Fuster
ВР
24
Alan Sosa
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
15
Angelo Marchese
ЦЗ
35
Milton Vasconcelo
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Гилл
24
27
2
Лухан
5
Ремеди
5
29
80
10
Муньяин
29
Вомбергар
14
4-5-2
12
3
Пас
5
6
42
Ариас
21
26
16
27
26
8
33
Марони
5
36
36
5
14
37
Кампи
37
Кампи
14
29
28
28
29
80
7
7
80
26
4
4
26
33
Марони
34
34
33
Марони
21
29
29
21
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Тигре
32
Gastón Gómez
ВР
14
Agustin Ladstatter
ЦЗ
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
8
Manuel Insaurralde
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
9
Alexis Cuello
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
1
Luka Fuster
ВР
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
15
Angelo Marchese
ЦЗ
35
Milton Vasconcelo
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
32
Gastón Gómez
ВР
14
Agustin Ladstatter
ЦЗ
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
8
Manuel Insaurralde
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
9
Alexis Cuello
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Fuster
ВР
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
15
Angelo Marchese
ЦЗ
35
Milton Vasconcelo
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Сан-Лоренсо - Тигре
5
1
3
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
21
Офсайды
0
1
Количество передач
329
451
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.89
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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