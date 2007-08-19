Ростов - Рубин

|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Рубин
|0:0
|Ростов
|1/8 финала
ответный матч
|7 марта, среда
|13:30
|Рубин
|0:1
|Ростов
|1/8 финала
ответный матч
|4 марта, воскресенье
|15:00
|Ростов
|3:1
|Рубин
|16 тур
|20 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:1
|Рубин
|1 тур
|19 марта, воскресенье
|00:00
|Рубин
|2:1
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|54:32
|+22
|61
|2.
|Спартак М
|30
|17
|8
|5
|50:30
|+20
|59
|3.
|ЦСКА
|30
|14
|11
|5
|43:24
|+19
|53
|4.
|Москва
|30
|15
|7
|8
|40:32
|+8
|52
|5.
|Сатурн
|30
|11
|12
|7
|34:28
|+6
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|37:35
|+2
|41
|7.
|Локомотив
|30
|11
|8
|11
|39:42
|-3
|41
|8.
|Амкар-Пермь
|30
|10
|11
|9
|30:27
|+3
|41
|9.
|Химки
|30
|9
|10
|11
|32:33
|-1
|37
|10.
|Рубин
|30
|10
|5
|15
|31:39
|-8
|35
|11.
|Томь
|30
|8
|11
|11
|37:35
|+2
|35
|12.
|Спартак Нч
|30
|8
|9
|13
|29:38
|-9
|33
|13.
|Крылья Советов
|30
|8
|8
|14
|35:46
|-11
|32
|14.
|Луч
|30
|8
|8
|14
|26:39
|-13
|32
|15.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|7
|11
|12
|27:38
|-11
|32
|16.
|Ростов
|30
|2
|12
|16
|18:44
|-26
|18