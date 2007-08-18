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Судьи
Главный судья:
Александр Гвардис (Калининград)
Помощники:
В. Булыгин (Волгоград), И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)

Сатурн - ЦСКА

18.08.2007, Суббота, 14:00 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "Первый" 14:00 Россия. Премьер-лига, 21 тур Сатурн - ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
7 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Сатурн 2:2 ЦСКА
6 тур
22 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Сатурн 0:1 ЦСКА
8 тур
15 июня, среда 19:00 ЦСКА 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Сатурн 0:1 ЦСКА
10 тур
9 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Сатурн
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Сатурн 2:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Сатурн 0:3 ЦСКА
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:3 Сатурн
Чемпионат России 2001
25 тур
22 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Сатурн
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Сатурн 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Сатурн 2:1 ЦСКА
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Сатурн 2:3 ЦСКА
12 тур
23 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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