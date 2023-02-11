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Железничар
Раднички
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
2
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в новой команде
9 февраля, 16:56
0
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в новой команде
9 февраля, 16:56
0
Игнатьев прокомментировал свой переход в сербский клуб
30 января, 22:22
0
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2
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0 : 3
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Раднички
2 : 1
07.04.2024
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Сербия. Суперлига, 30 тур
Црвена Звезда
3 : 0
14.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 30 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 1 тур
Раднички
1 : 0
21.04.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 3 тур
Спартак
1 : 1
01.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Железничар
0 : 1
27.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 1 тур
ИМТ Белград
0 : 0
22.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 30 тур
Црвена Звезда
3 : 0
14.04.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 29 тур
Железничар
0 : 3
06.04.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 2 тур
Железничар
0 : 1
27.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 1 тур
Раднички
1 : 0
21.04.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 30 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац
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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Раднички
Железничар - Раднички: обзор матча 27 апреля 2024
Железничар
27.04.2024, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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Раднички
90+2'
V. Ilić
Матч
Протокол
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Таблица
Комментарии
Протокол Железничар - Раднички
Матч завершен
90'
+2
ГОЛ! 0:1
Vanja Ilić
Замена
Bojan Balaz
️️️️➡️️
Aleksandar Đorđević
87'
86'
Замена
Andreja Stojanović
️️️️➡️️
Andrija Luković
72'
Замена
Стефан Чолович
️️️️➡️️
Stefan Cvetković
Замена
Strahinja Jovanović
️️️️➡️️
Dario Grgić
68'
62'
Замена
Vanja Ilić
️️️️➡️️
Aleksandar Mesarović
51'
Желтая карточка
Vasilije Bakić
48'
Желтая карточка
Коллинс Фай
45'
+1
Желтая карточка
Aleksandar Mesarović
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
12
Милан Миятович
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
14
Stefan Hajdin
ЦЗ
13
Branislav Knežević
ЦП
77
Stefan Purtić
ЦП
10
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
15
Aleksandar Kovacevic
ЦП
22
Dario Grgić
ЦП
9
Лазар Романич
ЛВ
18
Aleksandar Kahvić
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Раднички
55
Dimitrije Stevanović
ВР
4
David Petrovic
(К)
ЦЗ
44
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
30
Stefan Cvetković
ЦП
69
Aleksandar Mesarović
ЦП
23
Неманья Белакович
ЛВ
28
Aleksandar Vojnović
ЦФ
8
Andrija Luković
ЦФ
29
Stefan Vukić
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
46
Veljko Mirosavić
ЦЗ
23
A. Max
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
20
Despot Obrenović
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
90
Strahinja Jovanović
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
91
Evgen Pavlov
ЦФ
Раднички
91
Uroš Kitanović
ВР
2
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
11
Стефан Чолович
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
2-5-1-2
12
Миятович
33
14
77
10
15
22
13
9
Романич
6
18
4-2-1-3
55
44
3
19
Фай
4
30
69
23
Белакович
29
8
28
22
90
90
22
10
26
26
10
69
21
21
69
30
11
Чолович
11
Чолович
30
8
24
24
8
Остались в запасе
Железничар
Раднички
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
46
Veljko Mirosavić
ЦЗ
23
A. Max
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
20
Despot Obrenović
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
91
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
91
Uroš Kitanović
ВР
2
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
46
Veljko Mirosavić
ЦЗ
23
A. Max
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
20
Despot Obrenović
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
91
Evgen Pavlov
ЦФ
Остались в запасе
91
Uroš Kitanović
ВР
2
Thierry Etongou
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Железничар - Раднички
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
19
Офсайды
1
4
Количество передач
579
339
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
11
6
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Раднички 1923
- : -
02.05.2024
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- : -
02.05.2024
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Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички 1923
- : -
02.05.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
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