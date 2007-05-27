|7 тур
|28 апреля, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:1
|Москва
|22 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Москва
|7 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Москва
|0:1
|Локомотив
|17 тур
|23 июля, суббота
|14:00
|Москва
|0:1
|Локомотив
|2 тур
|19 марта, суббота
|14:00
|Локомотив
|0:0
|Москва
|26 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Москва
|1:2
|Локомотив
|5 тур
|7 апреля, среда
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Москва
|25 тур
|21 сентября, воскресенье
|00:00
|Москва
|1:3
|Локомотив
|6 тур
|24 апреля, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Москва
|27 тур
|19 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Москва
|6 тур
|7 апреля, воскресенье
|00:00
|Москва
|0:2
|Локомотив