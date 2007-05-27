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Судьи
Главный судья:
Юрий Баскаков (Москва)
Помощники:
Тихон Калугин (Москва), Антон Аверьянов (Москвы)

Локомотив - Москва

27.05.2007, Воскресенье, 14:00 мск Россия. Кубок, Финал Локомотив - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2007
7 тур
28 апреля, суббота 19:00 Локомотив 1:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Москва
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Москва 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 14:00 Москва 0:1 Локомотив
2 тур
19 марта, суббота 14:00 Локомотив 0:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Москва 1:2 Локомотив
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Локомотив 0:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
21 сентября, воскресенье 00:00 Москва 1:3 Локомотив
6 тур
24 апреля, четверг 00:00 Локомотив 1:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
19 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Москва
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Москва 0:4 Локомотив
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Москва
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