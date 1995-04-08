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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо-Газовик - Ростсельмаш
Тюмень - Ростов: обзор матча 08 апреля 1995
Тюмень
08.04.1995, суббота, 00:00
Чемпионат России, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
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Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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Тюмень
Ростов
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
11:47
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Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
11:25
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Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
Вчера, 21:40
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Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
Вчера, 21:19
4
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:55
29
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Экс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
14 августа
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
11:25
14
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
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Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
Вчера, 21:19
4
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:55
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