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Судьи
Главный судья:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Николай Голубев (Санкт-Петербург), Александр Лагун (Санкт-Петербург).

Москва - Динамо Бр

08.05.2007, Вторник, 16:00 мск Россия. Кубок, 1/2 финала , ответный матч ФК Москва - Динамо Бр
Первый матч:
Россия. Кубок (2006/2007)
1/2 финала
ответный матч		 2 мая, среда 18:00 Динамо Бр 1:1 Москва
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