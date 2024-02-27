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Хайфон
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 11 тур
Хайфон
2 : 2
27.02.2024
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 11 тур
Хошимин Сити
2 : 1
28.02.2024
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 12 тур
Хайфон
1 : 1
02.03.2024
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 12 тур
Хошимин Сити
1 : 0
03.03.2024
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 13 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
08.03.2024
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Хайфон
2 : 0
05.04.2024
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 14 тур
Сонглам Нгеан
0 : 0
30.03.2024
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 13 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
08.03.2024
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 12 тур
Хайфон
1 : 1
02.03.2024
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 11 тур
Хайфон
2 : 2
27.02.2024
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Хошимин Сити
1 : 3
04.04.2024
Ханой
Вьетнам. Лига V, 14 тур
Бинь Динь
1 : 1
31.03.2024
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 13 тур
Хоангань
2 : 1
09.03.2024
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 12 тур
Хошимин Сити
1 : 0
03.03.2024
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 11 тур
Хошимин Сити
2 : 1
28.02.2024
Бинь Динь
Главная
Расписание матчей
Вьетнам. Лига V
Хайфон - Хошимин Сити
Хайфон - Хошимин Сити: онлайн-трансляция 04 мая 2024
Хайфон
04.05.2024, суббота, 15:15
Вьетнам. Лига V, 16 тур
- : -
Не начался
Хошимин Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хайфон - Хошимин Сити
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Вьетнам. Лига V
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Вьетнам. Лига V, 16 тур
Хонглинь Хатинь
- : -
03.05.2024
Куангнам
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Сонглам Нгеан
- : -
04.05.2024
Ханой
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Биньзыонг
- : -
04.05.2024
Хань Хоа
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Тханьхоа
- : -
04.05.2024
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Конг Ан Ханой
- : -
04.05.2024
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Хонглинь Хатинь
- : -
03.05.2024
Куангнам
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Сонглам Нгеан
- : -
04.05.2024
Ханой
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Биньзыонг
- : -
04.05.2024
Хань Хоа
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Тханьхоа
- : -
04.05.2024
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Конг Ан Ханой
- : -
04.05.2024
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