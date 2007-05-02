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Судьи
Главный судья:
Александр Евстигнеев (Королёв, Московская область)

Динамо Бр - Москва

02.05.2007, Среда, 18:00 мск Россия. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Динамо Бр - ФК Москва
Первый матч:
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