Амарал: «Черчесова и Карпина «Спартак» не рассматривает, это мое решение»

В РФС приняли решение по второму матчу сборной России в июне

Ташуев назвал ведущего тренера России

Дюков ответил, вернется ли Россия в УЕФА при его жизни