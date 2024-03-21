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Россия
Парагвай
Амарал: «Черчесова и Карпина «Спартак» не рассматривает, это мое решение»
1 мая, 21:22
6
В РФС приняли решение по второму матчу сборной России в июне
1 мая, 09:44
3
Ташуев назвал ведущего тренера России
30 апреля, 19:36
8
Дюков ответил, вернется ли Россия в УЕФА при его жизни
30 апреля, 10:47
4
Сборная России может сыграть со сборной Медиалиги
26 апреля, 22:23
1
Амарал: «Черчесова и Карпина «Спартак» не рассматривает, это мое решение»
1 мая, 21:22
6
В РФС приняли решение по второму матчу сборной России в июне
1 мая, 09:44
3
Ташуев назвал ведущего тренера России
30 апреля, 19:36
8
Дюков ответил, вернется ли Россия в УЕФА при его жизни
30 апреля, 10:47
4
Сборная России может сыграть со сборной Медиалиги
26 апреля, 22:23
1
Стало известно, когда сборная России сможет сыграть с Парагваем – матч отменили после теракта в «Крокусе»
11 апреля, 20:20
3
Черчесов высказался об отмене матча Россия – Парагвай
25 марта, 19:07
0
Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Парагваем
24 марта, 14:14
3
Карпин высказался об отмене матча Россия – Парагвай
24 марта, 13:21
1
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
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Последние матчи
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Россия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
4 : 0
21.03.2024
Сербия
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
4 : 0
21.03.2024
Сербия

Россия - Парагвай: онлайн-трансляция 25 марта 2024

Россия
25.03.2024, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Парагвай
Матч
Комментарии
Статистика матча Россия - Парагвай
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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