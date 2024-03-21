Амарал: «Черчесова и Карпина «Спартак» не рассматривает, это мое решение»
В РФС приняли решение по второму матчу сборной России в июне
Ташуев назвал ведущего тренера России
Дюков ответил, вернется ли Россия в УЕФА при его жизни
Сборная России может сыграть со сборной Медиалиги
Амарал: «Черчесова и Карпина «Спартак» не рассматривает, это мое решение»
В РФС приняли решение по второму матчу сборной России в июне
Ташуев назвал ведущего тренера России
Дюков ответил, вернется ли Россия в УЕФА при его жизни
Сборная России может сыграть со сборной Медиалиги
Стало известно, когда сборная России сможет сыграть с Парагваем – матч отменили после теракта в «Крокусе»
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Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Парагваем
Карпин высказался об отмене матча Россия – Парагвай
Определились все участники Кубка Америки-2024