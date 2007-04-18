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Судьи
Главный судья:
Александр Колобаев (Москва)

Динамо Бр - Ростов

18.04.2007, Среда, 17:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Россия. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Динамо Бр - Ростов
Первый матч:
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 18:00 Ростов 1:2 Динамо Бр
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