Ротор - Локомотив

|11 тур
|10 мая, вторник
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Ротор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|21
|8
|1
|73:21
|+52
|50
|2.
|Динамо М
|30
|13
|13
|4
|55:35
|+20
|39
|3.
|Локомотив
|30
|12
|12
|6
|49:28
|+21
|36
|4.
|Ротор
|30
|10
|16
|4
|39:23
|+16
|36
|5.
|Алания
|30
|11
|11
|8
|32:34
|-2
|33
|6.
|КАМАЗ
|30
|11
|9
|10
|38:38
|0
|31
|7.
|Текстильщик
|30
|12
|6
|12
|32:36
|-4
|30
|8.
|Локомотив НН
|30
|11
|8
|11
|34:34
|0
|30
|9.
|Жемчужина
|30
|8
|11
|11
|44:48
|-4
|27
|10.
|ЦСКА
|30
|8
|10
|12
|30:32
|-2
|26
|11.
|Торпедо М
|30
|7
|12
|11
|28:37
|-9
|26
|12.
|Тюмень
|30
|7
|10
|13
|24:49
|-25
|24
|13.
|Крылья Советов
|30
|6
|12
|12
|30:51
|-21
|24
|14.
|Урал
|30
|7
|9
|14
|33:49
|-16
|23
|15.
|Динамо Ст
|30
|6
|11
|13
|25:34
|-9
|23
|16.
|Лада-Тольятти
|30
|6
|10
|14
|24:41
|-17
|22
|* - Динамо: снято 13
Локомотив: снято 12
ЦСКА: снято 8
Спартак: снято 21
Торпедо: снято 7
Крылья Советов: снято 6
Ротор: снято 10
КАМАЗ: снято 11
Урал: снято 7
Лада-Тольятти: снято 6
Тюмень: снято 7
Динамо: снято 6
Алания: снято 11
Локомотив НН: снято 11
Текстильщик: снято 12
Жемчужина: снято 8