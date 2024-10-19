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РПЛ 2026/2027
Лада-Тольятти - Алания
Лада-Тольятти - Алания: обзор матча 01 июня 1994
Лада-Тольятти
01.06.1994, среда, 00:00
Чемпионат России, 15 тур
1 : 2
Завершен
Алания
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Протокол Лада-Тольятти - Алания
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Статистика матча Лада-Тольятти - Алания
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Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
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05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
- : -
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Динамо Киров
0 : 1
10.10.2026
Алания
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