Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд