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Пачука
Эредиано
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
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Последние матчи
Все
Пачука
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Толука
2 : 2
16.02.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Эредиано
2 : 0
06.03.2024
Робингуд
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Робингуд
1 : 1
14.03.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Робингуд
1 : 1
14.03.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Эредиано
2 : 0
06.03.2024
Робингуд
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Толука
2 : 2
16.02.2024
Эредиано

Пачука - Эредиано: обзор матча 11 апреля 2024

Пачука
11.04.2024, четверг, 03:15
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
2 : 1
Матч завершен
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Эредиано
47' B. González
59' Х. Саломон Рондон
62' E. Rubio (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Пачука - Эредиано
Матч завершен
86'
Замена
Francisco Rodriguez ️️️️➡️️ Andy Rojas
86'
Замена
Yendrick Ruiz ️️️️➡️️ Elías Aguilar
Желтая карточка
Луис Родригес
85'
Замена
Pedro Pedraza ️️️️➡️️ Nelson Deossa
83'
80'
Желтая карточка
Fernán Faerron
Желтая карточка
Miguel Rodriguez
80'
Замена
Roberto de la Rosa ️️️️➡️️ Хосе Саломон Рондон
78'
Замена
Alexei Dominguez Figueroa ️️️️➡️️ Уссама Идрисси
78'
Желтая карточка
Andres Arroyo
76'
75'
Замена
John Jairo Ruiz ️️️️➡️️ Аллан Крус
75'
Замена
Дейвер Вега ️️️️➡️️ Жерсон Торрес
Желтая карточка
Bryan González
66'
66'
Замена
D. Araya ️️️️➡️️ A. Garza
62'
ГОЛ с пенальти! 2:1
Everardo Rubio
Замена
Alan Bautista ️️️️➡️️ J. Lopez
62'
ГОЛ! 2:0
Хосе Саломон Рондон
59'
54'
Желтая карточка
Аллан Крус
53'
Желтая карточка
Andy Rojas
ГОЛ! 1:0
Bryan González
47'
Замена
J. Lopez ️️️️➡️️ Israel Luna
46'
5'
Желтая карточка
Everardo Rubio
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пачука
25
Carlos Moreno
ВР
2
Sergio Barreto
ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
33
Andres Arroyo
ЦЗ
6
Nelson Deossa
ЦП
8
Bryan González
ЦП
96
Elias Montiel
ЦП
99
Miguel Rodriguez
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
(К) ЦФ
15
Israel Luna
ЦФ
Эредиано
23
Alexandre Lezcano
ВР
24
Miguel Basulto
ЦЗ
21
Everardo Rubio
ЦЗ
3
Fernán Faerron
ЦЗ
5
Haxzel Quiros
ЦЗ
10
Elías Aguilar
(К) ЦП
8
Аллан Крус
ЦП
28
Жерсон Торрес
ПП
34
Andy Rojas
ЦФ
Главный тренер
Эктор Альтамирано
Пачука
13
Carlos Rodas
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
88
Alan Bautista
ЦП
5
Pedro Pedraza
ЦП
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
19
J. Lopez
ЦФ
89
Sergio Aguayo
ЦФ
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
Эредиано
31
Steven Orias
ВР
12
Shawn Johnson
ЦЗ
94
John Jairo Ruiz
ЦП
20
Joshua Canales
ЦП
11
Ronaldo Araya
ЦП
98
Aaron Murillo
ЦП
15
Дейвер Вега
ПВ
7
Yendrick Ruiz
ЦФ
90
Francisco Rodriguez
ЦФ
3-4-1-2
25
2
24
Родригес
33
6
96
99
8
11
Идрисси
15
23
Рондон
4-3-1
23
21
3
5
24
28
Торрес
8
Крус
10
34
88
88
6
5
5
6
23
Рондон
9
9
23
Рондон
15
19
19
15
11
Идрисси
87
87
11
Идрисси
8
Крус
94
94
8
Крус
28
Торрес
15
Вега
15
Вега
28
Торрес
10
7
7
10
34
90
90
34
Остались в запасе
Пачука
Эредиано
13
Carlos Rodas
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
89
Sergio Aguayo
ЦФ
31
Steven Orias
ВР
12
Shawn Johnson
ЦЗ
20
Joshua Canales
ЦП
11
Ronaldo Araya
ЦП
98
Aaron Murillo
ЦП
Главный тренер
Эктор Альтамирано
Остались в запасе
13
Carlos Rodas
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
90
Owen González
ЦП
89
Sergio Aguayo
ЦФ
Остались в запасе
31
Steven Orias
ВР
12
Shawn Johnson
ЦЗ
20
Joshua Canales
ЦП
11
Ronaldo Araya
ЦП
98
Aaron Murillo
ЦП
Главный тренер
Эктор Альтамирано
Статистика матча Пачука - Эредиано
4
4
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
14
Офсайды
0
1
Количество передач
342
320
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oshane Nation, Jamaica
Стадион:
Estadio Miguel Hidalgo, Pachuca de Soto
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Текущие
Будущие
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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