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Петролул
Ботошани
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Петролул
Ботошани
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 2
29.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
2 : 0
25.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
22.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Петролул
0 : 4
06.04.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 2
29.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани

Петролул - Ботошани: обзор матча 29 апреля 2024

Петролул
29.04.2024, понедельник, 17:30
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
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Ботошани
12' C. Irobiso
5' A. Miron
87' R. Sadiku
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Петролул - Ботошани
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Andrei Miron
90' +1
Желтая карточка
Luka Kukić
Замена
Guilherme Garutti ️️️️➡️️ G. Grozav
89'
87'
ГОЛ! 1:2
Rijad Sadiku
85'
Замена
J. Mouaddib ️️️️➡️️ E. Florescu
Замена
Alexandru Ișfan ️️️️➡️️ Жаир
81'
Замена
Marian Huja ️️️️➡️️ Valentin Țicu
81'
Замена
Альбин Бериша ️️️️➡️️ Christian Irobiso
80'
74'
Замена
Ioan Filip ️️️️➡️️ Victor Dican
72'
Желтая карточка
A. Tiganasu
Пенальти не реализован
Сержу Ханка
71'
Замена
Lucian Dumitriu ️️️️➡️️ T. Jyry
65'
56'
Замена
Enzo López ️️️️➡️️ Juan Kaprof
54'
Желтая карточка
Aldaír Ferreira
Желтая карточка
Valentin Țicu
26'
ГОЛ! 1:1
Christian Irobiso
12'
5'
ГОЛ! 0:1
Andrei Miron
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
5
Valentin Țicu
(К) ЦЗ
3
Bart Meijers
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
11
Takayuki Seto
ЦП
8
Жаир
ЦП
99
Александру Муси
АП
6
T. Jyry
ЦФ
19
Christian Irobiso
ЦФ
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
6
Victor Dican
ЦП
83
Aldaír Ferreira
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
93
Zoran Mitrov
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Петролул
2
Marian Huja
ЦЗ
34
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
31
Alexandru Ișfan
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
97
Augustin Dumitrache
ЦП
17
David Ionut
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
9
Альбин Бериша
ЦФ
24
Raul Bucur
ЦФ
13
Iustin Raducan
ЦФ
Ботошани
26
Răzvan Creț
ЦЗ
88
Lóránd Fülöp
ЦП
70
George Gligor
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
27
Enzo López
ЦФ
3-3-1-3
38
Зима
4
5
3
20
Ханка
11
8
Жаир
99
Муси
7
19
6
1-1-2-5
1
4
28
Петро
6
83
11
8
30
10
93
5
2
2
5
7
34
34
7
8
Жаир
31
31
8
Жаир
6
44
44
6
19
9
Бериша
9
Бериша
19
6
16
16
6
10
27
27
10
Остались в запасе
Петролул
Ботошани
22
Denis Radu
ЦЗ
97
Augustin Dumitrache
ЦП
17
David Ionut
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
24
Raul Bucur
ЦФ
13
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
26
Răzvan Creț
ЦЗ
88
Lóránd Fülöp
ЦП
70
George Gligor
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
22
Denis Radu
ЦЗ
97
Augustin Dumitrache
ЦП
17
David Ionut
ЦП
10
Mario Bratu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
24
Raul Bucur
ЦФ
13
Iustin Raducan
ЦФ
Остались в запасе
26
Răzvan Creț
ЦЗ
88
Lóránd Fülöp
ЦП
70
George Gligor
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Петролул - Ботошани
1
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
6
Офсайды
2
2
Количество передач
329
368
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
70
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
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Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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