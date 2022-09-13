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Ботошани
Динамо
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
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1 : 0
05.04.2024
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1 : 0
08.04.2024
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3 : 1
14.04.2024
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1 : 0
14.04.2024
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Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
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2 : 1
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Динамо
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1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
Динамо
1 : 1
26.04.2024
Волунтари
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Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо

Ботошани - Динамо: обзор матча 23 апреля 2024

Ботошани
23.04.2024, вторник, 19:30
Румыния. Лига I, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
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Динамо
13' G. (АГ)
45+2' А. Селмани
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ботошани - Динамо
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Cristian Costin
84'
Замена
Ricardo Grigore ️️️️➡️️ Домагой Павичич
82'
Желтая карточка
Răzvan Patriche
Замена
J. Mouaddib ️️️️➡️️ E. Florescu
81'
Замена
Alin Şeroni ️️️️➡️️ R. Ofosu
81'
72'
Замена
Cristian Costin ️️️️➡️️ Астрит Селмани
72'
Замена
A. Bani ️️️️➡️️ Antonio Alexandru Bordușanu
61'
Замена
Dennis Politic ️️️️➡️️ Георгий Миланов
Замена
Zoran Mitrov ️️️️➡️️ Ромарио Бензар
46'
45' +9
Красная карточка
Hakim Abdallah
45' +2
ГОЛ! 1:1
Астрит Селмани
29'
Пенальти не реализован
Hakim Abdallah
28'
Желтая карточка
Георгий Миланов
Желтая карточка
Andrei Miron
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:0
Gabriel
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
83
Aldaír Ferreira
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
8
E. Florescu
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
27
Enzo López
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
2
Gabriel
ЦЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
18
Домагой Павичич
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
77
Георгий Миланов
ЦП
19
Hakim Abdallah
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
70
George Gligor
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
19
Francesco Margiotta
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
93
Zoran Mitrov
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
Динамо
39
Дориан Райлеан
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
17
Dennis Politic
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
27
Ricardo Grigore
ЦФ
1-3-5
4
83
6
20
Бензар
11
30
27
68
44
3-5-2
1
2
28
23
20
24
Велкоски
8
Гнаоре
77
Миланов
18
Павичич
9
Селмани
19
20
Бензар
93
93
20
Бензар
11
32
32
11
9
Селмани
98
98
9
Селмани
77
Миланов
17
17
77
Миланов
18
Павичич
27
27
18
Павичич
Остались в запасе
Ботошани
Динамо
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
70
George Gligor
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
19
Francesco Margiotta
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
39
Дориан Райлеан
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
70
George Gligor
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
19
Francesco Margiotta
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
30
Neluț Roşu
ЦП
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Ботошани - Динамо
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
6
Офсайды
1
3
Количество передач
404
292
Сейвы
0
3
Точность передач %
74
66
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Gaman, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
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