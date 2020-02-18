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У Крайова 1948
Динамо
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
18 февраля 2020, 09:16
2
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
22 января 2020, 19:54
4
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
22 июля 2019, 02:23
3
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
15 февраля 2018, 23:09
3
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2 февраля 2018, 15:39
2
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3 : 1
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0 : 0
08.04.2024
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Динамо
1 : 1
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23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо
1 : 0
14.04.2024
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Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 0
08.04.2024
Динамо

У Крайова 1948 - Динамо: обзор матча 20 апреля 2024

У Крайова 1948
20.04.2024, суббота, 17:30
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо
90' V. Blănuță
43' Г. Миланов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол У Крайова 1948 - Динамо
Матч завершен
ГОЛ! 1:1
Vladislav Blănuță
90'
Замена
Andrei Dragu ️️️️➡️️ S. Sidibe
83'
78'
Замена
Neluț Roşu ️️️️➡️️ Домагой Павичич
78'
Замена
Daniel Iglesias ️️️️➡️️ Георгий Миланов
Замена
Y. Bahassa ️️️️➡️️ V. Pop
69'
66'
Замена
Астрит Селмани ️️️️➡️️ Hakim Abdallah
66'
Замена
Costin Amzăr ️️️️➡️️ Antonio Alexandru Bordușanu
61'
Желтая карточка
Antonio Alexandru Bordușanu
54'
Замена
Dennis Politic ️️️️➡️️ G. Gregorio
Замена
R. Negru ️️️️➡️️ G. Compagnucci
46'
Замена
Juan Bauza ️️️️➡️️ J. Ibrahim
46'
Замена
V. Achim ️️️️➡️️ D. Albu
46'
43'
ГОЛ! 0:1
Георгий Миланов
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
У Крайова 1948
50
Ion Gurau
ВР
3
Rokas Lekiatas
ЦЗ
99
Vladislav Blănuță
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Динамо
1
Adnan Golubović
ВР
2
Gabriel
ЦЗ
28
Josué Homawoo
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К) ЦЗ
77
Георгий Миланов
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
18
Домагой Павичич
ЦП
24
Дарко Велкоски
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
19
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
У Крайова 1948
21
Mario Enache
ВР
7
Andrei Dragu
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
10
Juan Bauza
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
Динамо
39
Дориан Райлеан
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
15
David Irimia
ЦЗ
30
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
17
Dennis Politic
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
27
Ricardo Grigore
ЦФ
1-4
50
3
99
51
4
72
3-5-1
1
2
28
23
77
Миланов
18
Павичич
24
Велкоски
8
Гнаоре
20
19
51
7
7
51
10
10
20
31
31
20
18
Павичич
30
30
18
Павичич
77
Миланов
10
10
77
Миланов
17
17
19
9
Селмани
9
Селмани
19
Остались в запасе
У Крайова 1948
Динамо
21
Mario Enache
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
39
Дориан Райлеан
ВР
15
David Irimia
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
27
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
21
Mario Enache
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Остались в запасе
39
Дориан Райлеан
ВР
15
David Irimia
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
29
Alexandru Irimia
ЦП
27
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча У Крайова 1948 - Динамо
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
15
10
Офсайды
0
1
Количество передач
421
425
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
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Информация о матче
Главный судья:
Adrian Viorel Cojocaru, Romania
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Румыния. Лига I
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- : -
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- : -
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- : -
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- : -
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- : -
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