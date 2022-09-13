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УТА Арад
Ботошани
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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УТА Арад
Ботошани
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УТА Арад
1 : 0
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УТА Арад
1 : 3
12.04.2024
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Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
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Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
22.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 2
28.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
3 : 1
25.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
22.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 4 тур
УТА Арад
1 : 3
12.04.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 2
29.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани

УТА Арад - Ботошани: обзор матча 05 апреля 2024

УТА Арад
05.04.2024, пятница, 17:30
Румыния. Лига I, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Ботошани
37' И. Конте
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол УТА Арад - Ботошани
Матч завершен
Замена
Răzvan Trif ️️️️➡️️ Kevin Luckassen
86'
Замена
Rares Pop ️️️️➡️️ Claudiu Micovschi
81'
Замена
A. Fabry ️️️️➡️️ Imoh Ezekiel
81'
Желтая карточка
Marko Stolnik
76'
68'
Замена
J. Mouaddib ️️️️➡️️ E. Florescu
Желтая карточка
Cristian Mihai
62'
Замена
Marcelo Freitas ️️️️➡️️ Жоау Педру
60'
Замена
Cristian Mihai ️️️️➡️️ Cătălin Vulturar
60'
Желтая карточка
Ибрахима Конте
42'
ГОЛ! 1:0
Ибрахима Конте
37'
30'
Замена
Zoran Mitrov ️️️️➡️️ D. Gabriel
Желтая карточка
Eric Johana Omondi
25'
23'
Желтая карточка
D. Gabriel
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
13
Данил Кучер
ВР
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
30
Marko Stolnik
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
18
Cătălin Vulturar
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
98
Tiberiu Căpuşă
(К) ЦФ
11
Imoh Ezekiel
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Ботошани
16
Ioan Filip
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
68
Răzvan Ducan
ЦФ
27
Enzo López
ЦФ
30
A. Tiganasu
(К) ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
УТА Арад
4
Alexandru Benga
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
20
Andrei David
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
17
Vlad Morar
ЦФ
10
A. Fabry
ЦФ
93
Florin Iacob
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
26
Răzvan Creț
ЦЗ
83
Aldaír Ferreira
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
93
Zoran Mitrov
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
3-2-5
13
Кучер
19
30
2
18
8
Педру
98
42
24
11
15
Конте
3-5
16
6
20
Бензар
30
11
44
32
8
42
29
29
42
18
21
21
18
8
Педру
14
14
8
Педру
11
10
10
11
19
55
55
19
93
93
Остались в запасе
УТА Арад
Ботошани
4
Alexandru Benga
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
17
Vlad Morar
ЦФ
93
Florin Iacob
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
1
Luka Kukić
ВР
26
Răzvan Creț
ЦЗ
83
Aldaír Ferreira
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
19
Francesco Margiotta
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
4
Alexandru Benga
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
17
Vlad Morar
ЦФ
93
Florin Iacob
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
26
Răzvan Creț
ЦЗ
83
Aldaír Ferreira
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
19
Francesco Margiotta
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча УТА Арад - Ботошани
4
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
14
Офсайды
8
1
Количество передач
358
407
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
71
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ionut Coza, Romania
Стадион:
Stadionul Francisc von Neumann, Arad
Румыния. Лига I
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Петролул
- : -
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- : -
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- : -
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Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
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Динамо
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05.05.2024
Оцелул
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