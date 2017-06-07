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Университатя Клуж
УТА Арад
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
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Университатя Клуж
УТА Арад
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
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1 : 1
07.04.2024
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1 : 3
12.04.2024
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1 : 2
13.04.2024
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1 : 0
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1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 2
28.04.2024
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
3 : 1
25.04.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
22.04.2024
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УТА Арад
1 : 3
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УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани
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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - УТА Арад
Университатя Клуж - УТА Арад: обзор матча 30 марта 2024
Университатя Клуж
30.03.2024, суббота, 19:00
Румыния. Лига I, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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УТА Арад
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Комментарии
Протокол Университатя Клуж - УТА Арад
Матч завершен
90'
+2
Замена
A. Lopez
️️️️➡️️
Жоау Педру
Замена
Богдан Митря
️️️️➡️️
Gabriel Simion
90'
+2
Красная карточка
Лукас Масоэро
90'
+1
Замена
Kevin Doukoure
️️️️➡️️
Ovidiu Bic
73'
Замена
Federico Anselmo
️️️️➡️️
Dorinel Oancea
73'
63'
Замена
Marcelo Freitas
️️️️➡️️
A. Fabry
Замена
Daniel Popa
️️️️➡️️
Ante Roguljić
62'
54'
Желтая карточка
Жоау Педру
46'
Замена
Imoh Ezekiel
️️️️➡️️
Rares Pop
23'
Замена
Vlad Morar
️️️️➡️️
Александру Тудоре
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
25
Лукас Масоэро
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
18
Marco Rus
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
24
Ante Roguljić
ЦП
8
Роджер
АП
94
Ovidiu Bic
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
УТА Арад
13
Данил Кучер
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
30
Marko Stolnik
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
98
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
10
A. Fabry
ЦФ
9
Александру Тудоре
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
43
Alin Chintes
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
41
Alin Techereș
ЦЗ
4
Kevin Doukoure
ЦП
96
Robert Silaghi
ЦП
20
Валентин Джордже
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
19
Daniel Popa
ЦФ
32
Federico Anselmo
ЦФ
УТА Арад
1
Denis Lungu
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
18
Cătălin Vulturar
ЦП
20
Andrei David
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
17
Vlad Morar
ЦФ
11
Imoh Ezekiel
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
3-3-1-3
30
Гертмонас
2
Талиссон
25
Масоэро
26
18
10
Нистор
24
8
Роджер
98
27
Кипчиу
94
3-2-5
13
Кучер
2
4
30
21
8
Педру
98
55
9
Тудоре
10
24
98
3
Митря
3
Митря
98
94
4
4
94
24
19
19
24
26
32
32
26
10
14
14
10
9
Тудоре
17
17
9
Тудоре
55
11
11
55
Остались в запасе
Университатя Клуж
УТА Арад
33
Andrei Gorcea
ВР
43
Alin Chintes
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
41
Alin Techereș
ЦЗ
96
Robert Silaghi
ЦП
20
Валентин Джордже
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
1
Denis Lungu
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
18
Cătălin Vulturar
ЦП
20
Andrei David
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
43
Alin Chintes
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
41
Alin Techereș
ЦЗ
96
Robert Silaghi
ЦП
20
Валентин Джордже
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
Остались в запасе
1
Denis Lungu
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
18
Cătălin Vulturar
ЦП
20
Andrei David
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Университатя Клуж - УТА Арад
1
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
8
8
Офсайды
1
0
Количество передач
560
340
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
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Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Румыния. Лига I
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- : -
03.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
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Румыния. Лига I, 8 тур
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- : -
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Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
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Фарул
- : -
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Ботошани
- : -
04.05.2024
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- : -
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