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Университатя Клуж
Ботошани
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
«Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде
7 июня 2017, 14:49
8
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
1
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
1
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
3
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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Университатя Клуж
Ботошани
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя Клуж
1 : 0
24.04.2024
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
21.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя Клуж
1 : 2
13.04.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 3 тур
Херманнштадт
1 : 1
07.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 2
29.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
2 : 1
23.04.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 5 тур
Херманнштадт
1 : 0
19.04.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 4 тур
Ботошани
3 : 1
14.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
05.04.2024
Ботошани

Университатя Клуж - Ботошани: обзор матча 15 марта 2024

Университатя Клуж
15.03.2024, пятница, 18:30
Румыния. Лига I, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
Ботошани
15' Д. Нистор (П)
76' A. Roguljić
90+7' A. Roguljić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя Клуж - Ботошани
Матч завершен
ГОЛ! 3:0
Ante Roguljić
90' +7
Замена
Andrei Pițian ️️️️➡️️ Gabriel Simion
84'
Замена
Federico Anselmo ️️️️➡️️ Daniel Popa
83'
81'
Замена
Alin Şeroni ️️️️➡️️ Juan Kaprof
77'
Желтая карточка
Zoran Mitrov
ГОЛ! 2:0
Ante Roguljić
76'
Замена
Ante Roguljić ️️️️➡️️ Валентин Джордже
63'
60'
Замена
Francesco Margiotta ️️️️➡️️ Aldaír Ferreira
59'
Замена
Lóránd Fülöp ️️️️➡️️ Enzo López
59'
Замена
Zoran Mitrov ️️️️➡️️ E. Florescu
59'
Замена
J. Mouaddib ️️️️➡️️ Răzvan Creț
Замена
Kevin Doukoure ️️️️➡️️ Marco Fossati
46'
Желтая карточка
Талиссон
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Дан Нистор
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
25
Лукас Масоэро
ЦЗ
20
Валентин Джордже
ЦП
10
Дан Нистор
(К) ЦП
96
Robert Silaghi
ЦП
8
Роджер
АП
19
Daniel Popa
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Ботошани
26
Răzvan Creț
ЦЗ
5
Daniel Celea
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
83
Aldaír Ferreira
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
10
Juan Kaprof
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
27
Enzo López
ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Университатя Клуж
12
Iustin Chirila
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
43
Alin Chintes
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
41
Alin Techereș
ЦЗ
4
Kevin Doukoure
ЦП
24
Ante Roguljić
ЦП
18
Marco Rus
ЦП
71
Ștefan Pănoiu
ЦП
32
Federico Anselmo
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
70
George Gligor
ЦП
88
Lóránd Fülöp
ЦП
19
Francesco Margiotta
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
93
Zoran Mitrov
ЦФ
3-3-1-3
30
Гертмонас
26
2
Талиссон
25
Масоэро
20
Джордже
10
Нистор
96
8
Роджер
21
98
19
3-4-4
26
5
4
16
83
6
20
Бензар
8
27
68
10
98
17
17
98
21
4
4
21
20
Джордже
24
24
20
Джордже
19
32
32
19
27
88
88
27
83
19
19
83
10
32
32
10
8
93
93
8
Остались в запасе
Университатя Клуж
Ботошани
12
Iustin Chirila
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
43
Alin Chintes
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
41
Alin Techereș
ЦЗ
18
Marco Rus
ЦП
71
Ștefan Pănoiu
ЦП
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
70
George Gligor
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
12
Iustin Chirila
ВР
33
Andrei Gorcea
ВР
43
Alin Chintes
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
41
Alin Techereș
ЦЗ
18
Marco Rus
ЦП
71
Ștefan Pănoiu
ЦП
11
Dragoș Tescan
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
28
Чарльз Петро
ОП
70
George Gligor
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Университатя Клуж - Ботошани
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Офсайды
2
1
Количество передач
377
486
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Румыния. Лига I
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- : -
03.05.2024
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Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
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ЧФР Клуж
- : -
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