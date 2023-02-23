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ЧФР Клуж
Рапид
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
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Последние матчи
Все
ЧФР Клуж
Рапид
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж

ЧФР Клуж - Рапид: онлайн-трансляция 05 мая 2024

ЧФР Клуж
05.05.2024, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 8 тур
- : -
Не начался
Рапид
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча ЧФР Клуж - Рапид
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Румыния. Лига I
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Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Россия
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