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ЧФР Клуж
Сепси
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
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ЧФР Клуж
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул

ЧФР Клуж - Сепси: обзор матча 28 апреля 2024

ЧФР Клуж
28.04.2024, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 1
Матч завершен
Сепси
6' К. Мухар
90+6' К. Мухар
20' И. Алими (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЧФР Клуж - Сепси
Матч завершен
ГОЛ! 2:1
Карло Мухар
90' +6
90' +5
Желтая карточка
Adnan Aganović
Желтая карточка
Даниэл Бирлигеа
86'
82'
Желтая карточка
Roland Niczuly
Замена
Али Абид ️️️️➡️️ Камора
78'
78'
Замена
Роланд Варга ️️️️➡️️ Davide Popșa
Желтая карточка
Камора
72'
Замена
Омар Эль-Каддури ️️️️➡️️ Anton Krešić
72'
61'
Замена
Габриэль Дебелюх ️️️️➡️️ Мариуш Стефанеску
61'
Замена
Adnan Aganović ️️️️➡️️ Шерифф Каллаку
61'
Замена
Davide Popșa ️️️️➡️️ Кевин Варга
Замена
Даниэл Бирлигеа ️️️️➡️️ Peter Godly Michael
61'
54'
Желтая карточка
Branislav Ninaj
Замена
Дюрель Авуну ️️️️➡️️ Кадер Кейта
46'
Замена
Philip Otele ️️️️➡️️ Алин Фика
46'
45' +2
Красная карточка
Флорин Стефан
21'
Желтая карточка
Кевин Варга
21'
Вторая желтая
Darius Oroian
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1
Исник Алими
Желтая карточка
Алин Фика
19'
13'
Желтая карточка
Darius Oroian
Желтая карточка
Панайотис Тахцидис
8'
ГОЛ! 1:0
Карло Мухар
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
45
Камора
(К) ЦЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
82
Алин Фика
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Василе Могос
ПП
44
Anton Krešić
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сепси
20
Андрес Думитреску
ЛЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
3
Флорин Стефан
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
21
Исник Алими
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
33
Roland Niczuly
(К) ЦФ
18
Павол Шафранко
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
14
Valentin Serebe
ЦФ
17
Philip Otele
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
27
Davide Popșa
ЦЗ
10
Cosmin Matei
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
97
Роланд Варга
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
2-1-5-2
90
Сава
45
Камора
42
18
Кейта
82
Фика
73
Мухар
77
Тахцидис
10
Деяк
19
Могос
99
44
4-2-2-3
17
3
Стефан
13
Чоботарию
20
Думитреску
59
Каллаку
21
Алими
7
Варга
11
Стефанеску
82
18
Шафранко
33
45
Камора
3
Абид
3
Абид
45
Камора
18
Кейта
29
Авуну
29
Авуну
18
Кейта
44
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
44
99
9
Бирлигеа
9
Бирлигеа
99
82
Фика
17
17
82
Фика
7
Варга
27
27
7
Варга
11
Стефанеску
96
Дебелюх
96
Дебелюх
11
Стефанеску
97
Варга
97
Варга
59
Каллаку
77
77
59
Каллаку
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Сепси
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
22
Алан Аусси
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
10
Cosmin Matei
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
22
Алан Аусси
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
10
Cosmin Matei
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча ЧФР Клуж - Сепси
4
2
5
Всего ударов по воротам
33
6
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
16
2
Нарушения
15
5
Офсайды
3
0
Количество передач
586
202
Сейвы
0
7
Точность передач %
89
67
Удары мимо ворот
14
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
26
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
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Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан (Бухарест)
Стадион:
Dr. Constantin Radulescu, Cluj Napoca
Румыния. Лига I
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Университатя Клуж
- : -
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Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
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Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
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